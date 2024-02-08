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بايدن يستضيف الملك في البيت الأبيض لبحث الحرب على غزة

منذ ساعتين
بايدن يستضيف الملك في البيت الأبيض لبحث الحرب على غزة

وطنا اليوم:يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، جلالة الملك عبدالله الثاني للبحث في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنهما: “سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة”.
وأضافت كارين جان-بيار أنّهما سيتناولان أيضاً “الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل”.
وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.
وتهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسيلتقي جلالته في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، فيما سيلتقي في العاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وفي باريس، سيجتمع جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك جلالته خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائباً لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.


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