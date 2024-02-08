سفارتنا في واشنطن تحذر الأردنيين المقيمين في كاليفورنيا

وطنا اليوم:دعت السفارة الاردنية في واشنطن المواطنين المقيمين في ولاية كاليفورنيا الى توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة المتعلقة بالعواصف في الولاية.

وطالبت السفارة الاردنيين بالتواصل معها والاتصال في الحالات الطارئة على رقم طوارئ السفارة: 2022949522.

وتعرض ولاية إلى عاصفة شديدة تسببت بفيضانات وانقطاع كبير للكهرباء في مناطق عدة في الولاية الأميركية.