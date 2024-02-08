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وزير الخارجية يشارك باجتماع تشاوري عربي لبحث تطورات الحرب في غزة

منذ 4 ثواني
وزير الخارجية يشارك باجتماع تشاوري عربي لبحث تطورات الحرب في غزة

وطنا اليوم:يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي يستضيفه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.


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