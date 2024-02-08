البيعة الهاشمية وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية

الدكتور بشير محمد بشير النجاب

للبيت آل وأل البيت هم ألي سكنتُ ديارهم من بعد ترحالي

الى حضرة مولاي صاحب الجلالة المفدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدمه ذخرا لنا وللوطن, وكل عام وانتم بالف خير سيدي ومولاي .

ورحمة الله على المغفور له بأذن الله الحسين بن طلال ( الباني) وطيب الله ثراه , ودع ما لله لله , وما لقيصر لقيصر ، وما لعبدالله عبدلله.

باسمي انا الدكتور بشير محمد بشير النجاب خاصة, وباسم الأخيار من شباب قبيلتي بني صخر الاوفياء, نحن على العهد باقون وللبيعة الأوفياء .

مولاي صاحب الجلالة يحدوني كل الفخر والشرف بان اكون من احد شبابك الاوفياء.

كلنا نعلم بأن أسيادنا الهاشميين هم الوريث الشرعي للخلافة الإسلامية, ويجب أن تتذكر الامة العربية, بعد ما تلقت كل اشكال الظلم والاضطهاد التركي, ولجئت نخبة من المتعلمين والمثقفين العرب الى الشريف الحسين بن علي وتم عقد اتفاق رضائي بينهم, وتولى الشريف الحسين قيادة وزعامة الثورة العربية بطلب من احرار العرب, ومن خلال الخطوات السالفة لذكر وهنا وقعت البيعة , ومن الجوانب أو الفعل السياسي لقبائل شرق الاردن التي اضفت الشرعية على نظام الحكم الاردني التي سبقت مرحلة انشاء الدولة الاردنية, وبعد سقوط الدولة العثمانية , واستجابة الشريف الحسين لمطالب برقيات قبائل شرق الاردن, بأرسال احد ابنائة ليتزعم الحركة الوطنية, فقام بارسال الأمير عبد لله الاول اميرآ على شرق الاردن في عام 1921, واعتبر هذا العام ميثاق التأسيس لميلاد المملكة الاردنية الهاشمية, وانطلق منهج التوريث السياسي في البيعة الهاشمية الى وقتنا الحاضر . وبالنهاية فأن ابن خلدون قال (اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمى بيعة، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع، وهو المراد في الحديث في بيعة النبي ليلة العقبة وعند الشجرة) .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة يشرفني بأن أكون احد شبابك الأوفياء, واتقدم الى مقامكم السامي بكل الحب والوفاء والاحترام والولاء والانتماء والالتفاف حول رايتكم الهاشمية .

ونؤكد بأننا على العهد باقون وللبيعة أوفياء, اردنيون الولاء , هاشميون الانتماء …