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مجلس الوزراء يُقرُّ نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة

منذ 4 ساعات
مجلس الوزراء يُقرُّ نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة

وطنا اليوم:أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2024م.
ويأتي تعديل النِّظام لغايات الحفاظ على المراكز القانونيَّة التي تكوَّنت للطَّلبة الموفَدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجِّلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة رقم (81) لسنة 2023م.
وبموجب التَّعديل، سيتمُّ تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الأردنيَّة الرَّسميَّة رقم (114) لسنة 2018م والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه على الطَّلبة الموفَدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجِّلين في الجامعة، على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصَّندوق يرتكز إلى توجيه الدَّعم إلى الطَّلبة المحتاجين.


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