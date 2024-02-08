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الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل عالميا

منذ 3 ثواني
الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل عالميا

وطنا اليوم:كشفت أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ارتفع في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير الحالي إلى 794.2 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره المسجل في كانون الثاني/يناير الماضي الذي بلغ 772 دولارا، بنسبة بلغت 2.9 في المئة.
وأظهرت الأرقام ، أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 95 ارتفع كذلك إلى 839.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الشهر الماضي الذي بلغ 817.2 دولار، بنسبة بلغت 2.7 في المئة، أيضا ارتفع معدل سعر السولار من 720.7 دولار للطن الى 737 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 في المئة.
وبينت الوزارة أن معدل سعر الكاز انخفض من 769.5 دولار للطن إلى 763.2 دولار، بنسبة بلغت 0.8 في المئة، أيضا انخفض معدل سعر زيت الوقود من 431.8 دولار للطن إلى 417.9 دولار، بنسبة 3.2 في المئة.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الأول من شباط/فبراير الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني/يناير الماضي الذي بلغ 627.5 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 في المئة.
من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شباط الحالي، بشكل طفيف ليسجل 80.8 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الشهر الماضي الذي بلغ 80.2 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 في المئة، بحسب وزارة الطاقة.


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