وزارة النقل تكرم موظفيها

وطنا اليوم:رعى عطوفة امين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة كرادشة بالإنابة عن وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني يوم امس الأربعاء حفل تكريم موظفي الوزارة للافكار الابداعية لعام 2023.

بدأ عطوفته كلمته الافتتاحية بتقديم أصدق التهاني والتبريكات من قبل كافة موظفي وزارة النقل الى ” مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه “بمناسبة اليوبيل الفضيّ لتولي جلالته السلطات الدستورية، وعبر عطوفته بإن هذه المناسبة تشهد على العطاء والرؤية الحكيمة التي قادت الأردن نحو التقدم والازدهار، فمنذ تولي جلالته مسؤولياته الدستورية شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات ولاسيما في قطاع النقل حيث نجح الأردن في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

كما واشارة عطوفته ضمن سياق الحفل على أهمية قدرة الموظفين على تقديم الأفكار الإبداعية وتنفيذها بحيث يكون لها إثر إيجابي على أداء الوزارة والتي تعكس روح التميّز والاستمرارية في العمل، والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف المشتركة.

واكد إلى أن هذا التكريم يعكس التقدير للموظفين على جهودهم ومساهماتهم القيّمة خلال العام الماضي، والتطلع إلى المزيد من النجاحات خلال العام الحالي ، والتأكيد على التزام الادارة بتقديم الدعم والتشجيع على المقترحات الإبداعية، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الاقتراحات على ارض الواقع، وتخلل الحفل تقديم الشهادات التقديرية للموظفين في مختلف الأقسام والإدارات.