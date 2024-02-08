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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن محافظة الكرك

منذ ساعة واحدة
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن محافظة الكرك

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك عن مواعيد الفصل المبرمج للتيار الكهربائي على مغذي القطرانة الاثنين والثلاثاء القادمين 12 – 13 / 2 / 2024 حيث سيمتد من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً؛ بهدف القيام بأعمال صيانة على الشبكة.
وستتأثر المنطقة بالفصل على نحو متتابع حيث سينقطع الاثنين 12/ 2/ 2024 عن منطقة القطرانة كاملة، آبار مياه القطرانة (9، 11، 15، 16، 17، 19، 26، 28، 29 والآبار الشمالية 1+2)، ومركز صحي القطرانة، وشركة مغنيسيا الأردن، مدرسة الثقافة العسكرية إضافة إلى الإرشاد الجوي.
فيما سيكون الانقطاع يوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 عن آبار مياه القطرانة (9، 11، 15، 16، 17و 19)، محطة دفع مياه القطرانة، آبار مياهنا السواقة (24، 25 و26)، مجمع البتراء السياحي، مزرعة دواجن الدامخي، محطة محروقات المناصير الغربية ومحطة توتال الغربية، سكن الإسمنت، البيطرية، شركة جيشنغ الدولية للسيراميك (التغذية المؤقتة.


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