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الاحتلال يرتكب 15 مجزرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ ساعتين
الاحتلال يرتكب 15 مجزرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة الخميس، إلى 27,840 شهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 67,317 إصابة.
وأضافت صحة غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة، استشهد فيها 130 شخصا ووقوع 170 إصابة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
يتواصل عدوان الاحتلال لليوم الـ125 في قطاع غزة، بقصف عنيف بالطرائرات والمدفعية والزوارق الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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