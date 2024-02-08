المفوضية الأوروبية ترفع اسم الأردن من الدول الخطيرة بغسل الأموال

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، عن رفع اسم ‎ الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر المرتفعة في مجال غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

ونشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي القائمة المحدثة للدول ذات المخاطر المرتفعة.

وكانت مفوضية الإتحاد الأوروبي قد اصدرت قرارا برفع اسم المملكة عن القائمة بتاريخ 12/12/2023، الا ان القرار مر بإجراءات العرض على البرلمان الأوروبي والنشر بالجريدة الرسمية قبل ان يصبح نافذا بتاريخ 7/2/2024.