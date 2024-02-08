بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يغادر في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا

منذ 4 ساعات
الملك يغادر في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا.
وتهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسيلتقي جلالته بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وفي باريس، سيجتمع جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك جلالته خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائباً لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:12

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل عالميا

16:06

وزارة النقل تكرم موظفيها

15:55

الغذاء والدواء تصدر تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

15:44

القبض على المتهم بقتل الشاب الأردني محمد الحجوج في شيكاغو

15:34

بعد تعليق إدارة بيان تمويل الأونروا .. حملة تبرعات لغزة من قلب الكونغرس

15:23

يهينونهم ويجبرونهم على ترديد شعارات ضد المقاومة! تقرير يرصد معاناة الفلسطينيين أثناء نزوحهم بغزة

15:17

قوانين جديدة في بريطانيا تجاه التظاهرات.. منع الألعاب النارية والأقنعة

15:11

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن محافظة الكرك

14:34

“صناعة عمان” تطلق اسبوع الصناعة الأردنية في اسواق “الاستهلاكية العسكرية”

14:27

الجماهير العربية: نهائي كأس آسيا بين شقيقين حلم تحقق

14:13

صندوق الملك عبدالله يصدر كتابا بمناسبة اليوبيل الفضي

14:10

أبو تريكة يواسي وائل الدحدوح في عزاء والدته بالدوحة

وفيات
وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح