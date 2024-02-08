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توقف لخدمات الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين وإربد

منذ 3 ثواني
توقف لخدمات الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين وإربد

وطنا اليوم:أعلن مركز الخدمات الحكومي فرعي المقابلين واربد، توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية والإلكترونية، فيما يستمر تقديم خدمات تصديق الوثائق فقط وذلك لأعمال التحديث والتطوير.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان اليوم الخميس، إن توقف خدمات دائرة الأحوال المدنية سيكون اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت القادم، بينما ستظل خدمات المركز الأخرى كما هي دون تغيير.


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