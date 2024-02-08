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الملكة رانيا بذكرى الإسراء والمعراج: اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين

منذ ساعة واحدة
الملكة رانيا بذكرى الإسراء والمعراج: اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين

وطنا اليوم:غردت جلالة الملكة رانيا العبد الله، الخميس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الجاري.
وقالت جلالتها في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”: “حبيبنا يا محمد، حينما ضاقت عليك الأرض بما رحبت، فُتحت لك أبواب السماء. في ذكرى الإسراء والمعراج، اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين”.


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