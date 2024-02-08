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قطر توافق على مشروع مذكرة تفاهم مع الأردن

منذ ساعة واحدة
قطر توافق على مشروع مذكرة تفاهم مع الأردن

وطنا اليوم:أقر مجلس الوزراء القطري مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين الأردن وقطر خلال جلسة أسبوعية عُقدت مساء أمس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
كما وافق المجلس أيضًا على عدة مشاريع اتفاقيات بين قطر وكازاخستان، تتضمن التعاون في مجالات مكافحة الجريمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية.


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