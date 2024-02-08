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الفوسفات توزع طرود الخير على أسر عفيفة في الشيدية

منذ ساعة واحدة
الفوسفات توزع طرود الخير على أسر عفيفة في الشيدية

وطنا اليوم:وزعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية طرود الخير على الأسر العفيفة في قرية الشيدية بمحافظة معان.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ان هذه المباردة تأتي في اطار حرص الشركة على تعزيز مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، وتهدف الى توفير احتياجات الأسر المستهدفة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

واكد الدكتور الذنيبات حرص الشركة على ترجمة المسؤولية المجتمعية، عبر مبادرات هادفة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في مناطق عمل الشركة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار في هذا الإطار الى مساهمات الشركة العديدة في دعم المؤسسات الأهلية في المناطق المستهدفة ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.


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