أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق

وطنا اليوم:ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتسجل اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ السبت، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

أما الأحد فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 6 وفي مرتفعات الشراة 15 – 4, وفي مناطق البادية 21 – 7 وفي مناطق السهول 20 – 8, وفي الأغوار الشمالية 25 – 12, وفي الأغوار الجنوبية 27 – 13، وفي البحر الميت 26 – 13، وفي خليج العقبة 27 – 14 درجة مئوية.