عميد شؤون طلبة اليرموك يشارك طلبة الجامعة فعاليات الأيام التطوعية

وطنا اليوم – أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم الشطناوي على أن عمادة شؤون الطلبة تسعى من خلال استراتيجيتها العمل على تنظيم البرامج والأنشطة التي من شأنه توفير الصحة العقلية والبدنية، والعمل على بناء الشخصية، وتحقيق الذات والثقة بالنفس.

وقال خلال مشاركته اليوم طلبة الجوالة فعاليات المعسكر التطوعي والخدمة العامة، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة في بلدة دير علا والذي يتزامن مع احتفالات الجامعة بالعيد الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ان برامج العمل التطوعي التي ينخرط فيها طلبة الجامعة تسعى لتحقيق الاعتماد على الذات والرضى عن النفس وتعزز الانتماء والولاء للهوية الوطنية ، وتنمية مهارات الاتصال وتنمية ثقافة الطالب من خلال الندوات والمحاضرات والمسابقات التي تطرح خلال المعسكر التطوعي.

وبين الشطناوي خلال لقائه مع الطلبة المشاركين في المخيم التطوعي الأهمية القصوى لمثل هذه المخيمات التطوعية التي تسعى زيادة الانخراط في العمل التطوعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية في العطاء والبذل بكل انواعه ، ويعمل على زيادة المعرفة والثقافة العامة للطلبة إضافة الى تدريبهم على كثير من المهارات الشخصية ، وتنمية الشخصية من خلال ورس مهارات التفكير والعصف الذهني ، ومهارات التواصل البناء وفن المناظرات والالقاء.

وشدد على ضروة التزام الطلبة بالجداول الزمنية للخطط الخاصة بالمخيم التطوعي لما لها من انعكسات إيجابية على ذهنية وشخصية الطالبة والتي تعزز المساهمة الإيجابية داخل الجامعة ومجتمعها الخارجي إضافة الى أهمية القيم الانسانية الكبيرة، والتي تتمثل في العطاء والبذل بكل أنواعه.

وأشار الشطناوي الى البرامج التي قدمتها العمادة خلال العام الماضي التي تهدف الى احداث نقلة نوعية في أنماط التفكير والابداع ويعتبر سلوكا حضاريا يهدف إلى

توثيق العلاقات الإنسانية والتضامن الاجتماعي والتي ترتبط بكل معاني الخير والعمل الصالح.