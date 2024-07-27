واشنطن: فجوات قائمة بين الجانبين في مفاوضات صفقة التبادل

وطنا اليوم_نقلت “هيئة البث الإسرائيلية” عن مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قوله إن هناك فجوات ما تزال قائمة بين الجانبين، لكن نعتقد أنه يمكن سدها ببعض التنازلات.

وأضاف: نريد من الجانبين أن يقولا نعم لصفقة “الرهائن” وهذا يشمل نتنياهو، مشددا على أنه يجب على الطرفين التفاوض بحسن نية، والوقت حان لاستعادة “الرهائن” وإنهاء الحرب.

بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين يريدون “آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ إنهم يخشون أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك”.

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.