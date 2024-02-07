مديرية الأمن العام تدعو إلى الاستخدام الآمن للمدافئ

وطنا اليوم:جددت مديرية الأمن العام، تحذيراتها من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، خاصة في ظل تدني درجات الحرارة والاستخدام المتزايد لهذه الوسائل، ووقوع الحوادث الناجمة عنها.

ودعت المديرية، اليوم الأربعاء، إلى اتباع أساليب الاستخدام الصحيحة لوسائل التدفئة، وتفقدها قبل استخدامها، وعدم النوم وتركها مشتعلة أو تركها مشتعلة بوجود الأطفال دون رقابة أشخاص بالغين.

ودعت المواطنين الى اتباع جملة من الإرشادات، عند استخدام المدافئ على اختلاف أنواعها من أهمها تجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم النوم وترك المدفأة مشتعلة، وعدم إدخال المدفأة إلى مكان الاستحمام، لأن مثل هذه الممارسات تسبب حوادث الاختناق التي تعد أكثر مسببات الوفاة من بين حوادث المدافئ.

كما دعت المديرية الى عدم السماح للأطفال باللعب قرب المدافئ أو حولها؛ أو وضع المدافئ في أماكن غير مناسبة، أو بالقرب من الأثاث القابل للاشتعال، لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الحرائق.

كما أكدت أهمية تفقد صيانة المدافئ وقطعها مثل الخراطيم الواصلة بين الأسطوانة ومدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها، وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل.

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.