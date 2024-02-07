غوتيريش يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح

وطنا اليوم:حذر الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء، من “تداعيات إقليمية لا تحصى” لهجوم إسرائيلي بري محتمل على مدينة رفح التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر.

وقال أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى”، مجددا مطالبته بـ “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” والإفراج عن جميع المحتجزين.