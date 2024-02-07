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القسام تعلن إيقاع قوات من جيش الاحتلال بكمائن محكمة

منذ ساعة واحدة
القسام تعلن إيقاع قوات من جيش الاحتلال بكمائن محكمة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذ عمليات نوعية في محاور القتال في عدة مدن بقطاع غزة.
وأفادت القسام مساء الأربعاء، بأن عناصرها نفذوا عملية مشتركة مع سرايا القدس، تمكنوا خلالها من استهداف قوة من جيش الاحتلال مكونة من 10 جنود كانت قد تحصنت داخل منزل في منطقة “بلوك ج” غرب مدينة خان يونس بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
وأعلنت القسام عن تمكن عناصرها من قنص جندي بالقرب من مفترق الصناعة في مدينة غزة، فيما بثت مشاهد لعملية قنص ضابط في محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة.
ولاحقا أعلنت كتائب القسام دك تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون


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