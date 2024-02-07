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الملك والملكة وولي العهد يزورون ضريح المغفور له الملك الحسين

منذ ساعة واحدة
الملك والملكة وولي العهد يزورون ضريح المغفور له الملك الحسين

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بالذكرى الخامسة والعشرين لرحيله، التي تصادف اليوم، وقاما بقراءة الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضعا إكليلا من الزهور على الضريح.
ولدى وصول جلالته، استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.
كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.


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