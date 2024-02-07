ولي العهد: الله يوفق العنابي القطري

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، عبر خاصية “ستوري” على حسابه في منصة “إنستغرام”، صورة لموعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

وكتب سموه على الصورة: “بإذن الله نهائي عربي عربي الله يوفق العنابي القطري اليوم”.

وتأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس آسيا 2023، بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، في المباراة التاريخية التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة.