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الملك يشهد مراسم رفع علم اليوبيل الفضي

منذ ساعة واحدة
الملك يشهد مراسم رفع علم اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:شهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان العامر، اليوم الأربعاء، مراسم رفع علم “اليوبيل الفضي”.
ويأتي رفع العلم في الذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالته سلطاته الدستورية التي تصادف في السابع من شباط، وإيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، والذي يصادف يوم التاسع من حزيران.
ولدى وصول جلالة الملك، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى باحة قصر رغدان، كان في استقباله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات.
بعد ذلك، عزفت الموسيقى السلام الملكي، واستعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبدأت مراسم رفع العلم بتسلم جلالة الملك علم اليوبيل الفضي من رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، فيما قام جلالته بتسليمه إلى أحد ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للتقدم بالعلم نحو السارية لرفعه، محاطا بالمشاة الصامتة من وحدة المراسم الملكية، وعزفت في هذه الأثناء موسيقى رفع العلم، ومن ثم سلام العلم.
واستُحدث العلم للتعبير عن الفخر والاعتزاز بمسيرة البناء والإنجاز التي شهدها ولا يزال يشهدها الوطن بقيادة جلالته.
وحضر مراسم رفع العلم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام.
كما حضرها كبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي.
ويتكون علم اليوبيل الفضي، الذي يأتي بنفس نسب وقياسات العلم الأردني، من شريط أفقي واحد، وباللون الأحمر العنابي (الأحمر الداكن) الذي يرمز للفداء والتضحية والمستمد من راية الهاشميين، ويتوسطه شعار اليوبيل الفضي.


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