الميثاق الوطني: بحلول ذكرى الوفاء والبيعة الشعب الأردني يشعر بعظيم المعاني والولاء للقيادة الهاشمية

وطنا اليوم – قال حزب الميثاق الوطني إن أبناء الشعب الأردني العظيم، يشعرون بعظيم المعاني والولاء والانتماء لقيادتهم الهاشمية وهم يستذكرون حلول ذكرى الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه باني نهضة الأردن، ويؤكدون البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الذي يسعى دائما لرفعة الأردن والأردنيين.

وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء أن جلالة الملك عبدالله الثاني حمل رسالة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه التي وجهها له في السادس والعشرين من كانون الثاني عام 1999 وهو وليا للعهد آنذاك بكل إخلاص لوطنه ولشعبه وأمته، جاعلا من هذه الرسالة نهج انتهجه على مر ربع قرن من الحكم وقيادة الأردن.

كما أكد الميثاق الوطني أن الأردن طيلة فترة عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بقي واحة للأمن والاستقرار، وأنموذجا يُحتذى به في الإقليم ليشكل بذلك وجه الدولة القوية القائمة على ترسيخ سيادة الدولة والقانون، والمحافظة على عادات الاردنين وتقاليدهم الحميدة، والقيم والأخلاق الإسلامية الكريمة، والتعايش بين أبناء الشعب الواحد الذين يجمعهم حب الأردن وترابه والالتفاف خلف القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية الباسلة.

كما أشار الميثاق الوطني إلى أن الأردن ورغم التحديات الناجمة عن الحروب والصراعات في المنطقة والأزمات العالمية، إلا أنه وبفضل الله تعالى ثم حكمة وحنكة قيادة جلالة الملك استطاع أن يتجاوز التحديات ويمضي نحو الأمام في مختلف جوانب الحياة؛ محققا لشعبنا العظيم الطموحات والتطلعات، ونحن قد دخلنا المئوية الثانية لتأسيس دولتنا بكل عزيمة واقتدار واصلاحات شاملة بمساراتها الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.

وختم الميثاق الوطني بيانه بالتذرع إلى الله تعالى بأن يحفظ برعايته جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين وشعبنا العظيم وجيشنا المصطفوي وأجهزتنا الأمنية ويغفر لجلالة الملك الحسين بن طلال ويرحمه بواسع رحمته، ويديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.