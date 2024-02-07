الميثاق الوطني يقيم احتفالية خطابية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية

وطنا اليوم – أقام حزب الميثاق الوطني يوم أمس الثلاثاء احتفالية خطابية في قاعة بلدية المزار الشمالي الجديدة في محافظة اربد بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.

واشتمل الحفل على كلمات أشادت بدور جلالة الملك وانجازاته ووقفاته مع الاخوة في فلسطين وما يقوم به من دور محوري هام على مستوى العالم في الدفاع عن فلسطين قضية العرب الاولى، وما وصل اليه الأردن من تقدم في كافة المجالات في عهد جلالته.

الأمين العام الدكتور محمد حسين المومني راعي الحفل قال ان ما يقوم به جلالة الملك لرفعة هذا الوطن وتقدمه في كافة المجالات يعد مصدر فخر وعز للاردنيين الذين باتت رؤوسهم مرفوعة عاليا احتفاءا بوطنهم وملكهم، ولا ننسى دور جلالته الواضح في القضية الأهم على الساحة العربية القضية الفلسطينية و ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية حيث اخذ جلالة الملك على عاتقه امانة المسؤولية تجاه الاشقاء لنيل حقوقهم وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

وتحدث عضو الميثاق الوطني النائب مجحم الصقور عن دور الهاشميين في رفعة هذا الوطن والحفاظ على ثراه الباسل واننا في هذا الوطن الكبير خلف القيادة الهاشمية الحكيمة الرشيدة التي تقودنا الى بر الامان بحكمتها وسياستها العميقة في التعامل مع كافة الاحداث.

كما تحدث عدد من الحضور منهم رئيس بلدية المزار السيد محمد الشرمان والسيدة هند الشرمان من القطاع النسائي وكلمة الشاب حمزه طاشمان وتحدث أيضا عن المجتمع المحلي المهندس حسين الجراح و النائب السابق محمد الشرمان حيث اشادوا في مداخلاتهم بدور جلالة الملك الكبير والواضح في رفع اسم المملكة عاليا في كافة المحافل الدولية وارسلوا بطاقات معايدة لسيد البلاد بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وقدم الحفل الاعلامي احمد السرميني .