ولي العهد يلتقي مجموعة من وجهاء قصبة المفرق

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، مجموعة من وجهاء قصبة المفرق بمنزل الشيخ خالد نواف العيطان، في منطقة رحاب بمحافظة المفرق.

وأعرب سموه عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

ودار حوار بين ولي العهد والحضور، أشادوا خلاله بتزامن زيارة سموّه للمفرق مع الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

وتخلل اللقاء مناقشة واقع المحافظة في مختلف القطاعات، والفرص المتاحة أمام الشباب وأهمية تمكنيهم لسوق العمل.

كما تناول اللقاء الأوضاع في غزة، حيث أكد سموه موقف الأردن الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وبتقديم جميع أشكال الدعم للأهل في غزة والضفة الغربية.