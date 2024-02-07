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جت تحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بزراعة الأشجار

منذ ساعة واحدة
جت تحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بزراعة الأشجار

وطنا اليوم:احتفلت اليوم شركة جت للنقليات السياحية وبمشاركة نحو خمسون موظفا من عائلة الشركة بزراعة الأشجار في غابة اليوبيل الفضي في لواء القطرانه في حديقة اليوبيل الفضي بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلا بمديرية زراعة لواء القطرانة احتفالا بمرور خمسة وعشرين عاما لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية ملكا على الأردن، قدم فيها نهضة ورفعة ومنعة لأردن حديث قادر على ان يكون في مقدمة الدول حضورا وتمثيلا ومكانة في الإنجاز والعطاء.
وقال مدير عام شركة جت الدكتور خالد ذيب اللحام في المناسبة ان الأردن الحديث في ظل قيادة جلالة الملك الحكمية وضع الوطن في مستوى الدول الأكثر اهتماما وتطورا في مختلف قطاعات الحياة في الداخل وجعل لها مكانة لا يستهان بها في الخارج في مجال الدبلوماسية والسياسة العربية والعالمية، مؤكدا ان اختيار فكرة زراعة الأشجار من قبل الشركة في هذه المناسبة تأكيدا على منهج الاستدامة في الوطن والقيادة وتوافقا مع سياسة الشركة في الاهتمام بالجانب البيئي كشكل من أشكال الحياة الآمنة ذات الاثر المستمر على الأفراد وهو ما يمثله مرور ربع قرن من حكم جلالة الملك في صناعة بيئة آمنة متطورة ومستدامة، مهنئاً باسم كافة العاملين في الشركة القائد وولي عهده الامين متمنيا الرفعة والمكانة للقائد والأردن.
وشارك مدير زراعة القطرانة وموظفي المديرية في أعمال الزراعة القطرانة إلى جانب موظفي شركة جت انجاح هذه الاحتفالية كبطاقة تهنئة مشتركة مرسلة لجلالة الملك المعظم.


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