( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
وطنا اليوم:نُبارك لعطوفة الأستاذ عبدالرحيم عبدالكريم الزواهرة وزوجته الفاضلة حنان شرقي وأبنائهم بمناسبة تخرج ابنتهم شهد الزواهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف التي زينتها لمدة اربع سنوات بتخصص اللغة العربية وآدابها،،
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نسألُ الله لكِ التوفيق و السداد في حياتك العلمية والعملية وعقبال الدراسات العليا باذن الله
ألف ألف مبروك فخورين فيكي يالنشمية.
شهد الزواهرة .. مبروك التخرج
( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)