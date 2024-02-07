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شهد الزواهرة .. مبروك التخرج

منذ ساعة واحدة
شهد الزواهرة .. مبروك التخرج

( ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
وطنا اليوم:نُبارك لعطوفة الأستاذ عبدالرحيم عبدالكريم الزواهرة وزوجته الفاضلة حنان شرقي وأبنائهم بمناسبة تخرج ابنتهم شهد الزواهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف التي زينتها لمدة اربع سنوات بتخصص اللغة العربية وآدابها،،
.🎓
نسألُ الله لكِ التوفيق و السداد في حياتك العلمية والعملية وعقبال الدراسات العليا باذن الله
ألف ألف مبروك فخورين فيكي يالنشمية.


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