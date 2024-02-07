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16:38
وزير الطاقة : نتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة
16:32
ولي العهد يلتقي مجموعة من وجهاء قصبة المفرق
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أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم
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جت تحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بزراعة الأشجار
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كلمة مرتقبة للملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم سلطاته الدستورية
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مؤتة :الجامعة تشارك في لقاء التعليم العالي الأردني التركي
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نتنياهو يوافق على مقترح قطر بوقف القتال في أوقات محددة
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مدفيديف يحذر الناتو من الحرب مع روسيا : ستكون نهاية كل شيء
15:32
الإعلام القطري متغنيا بالمنتخب الأردني: كتبوا تاريخا جديدا
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كلمة مرتقبة للملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم سلطاته الدستورية
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم:كلمة مرتقبة للملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم سلطاته الدستورية
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24 ساعة
16:38
وزير الطاقة : نتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة
16:32
ولي العهد يلتقي مجموعة من وجهاء قصبة المفرق
16:17
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجدد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم
16:16
جت تحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بزراعة الأشجار
16:13
شهد الزواهرة .. مبروك التخرج
16:01
مؤتة :الجامعة تشارك في لقاء التعليم العالي الأردني التركي
15:59
نتنياهو يوافق على مقترح قطر بوقف القتال في أوقات محددة
15:43
مدفيديف يحذر الناتو من الحرب مع روسيا : ستكون نهاية كل شيء
15:32
الإعلام القطري متغنيا بالمنتخب الأردني: كتبوا تاريخا جديدا
15:27
وزير الأشغال يوعز بدراسة طلبات العاملين في جسر الملك حسين
15:05
فيلادلفيا تفتتح الملتقى التربوي الأول
14:58
اليوبيل الفضي للولاء والبيعة
وفيات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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من نحن