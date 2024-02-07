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مؤتة :الجامعة تشارك في لقاء التعليم العالي الأردني التركي

منذ ساعة واحدة
مؤتة :الجامعة تشارك في لقاء التعليم العالي الأردني التركي

وطنا اليوم:شاركت جامعة مؤتة في لقاء التعليم العالي الأردني التركي الذي نظمته وزارة التعليم العالي في الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وبحضور معالي وزير التعليم العالي وهيئة الوزارة، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي والسفير التركي في عمان إضافة إلى خمسة رؤساء جامعات تركية، ومثل الجامعة مندوباً عن معالي الدكتور رئيس الجامعة نائبه للشؤون الأكاديمية والتعليم الالكتروني والجودة الدكتور محمد المجالي، وبمشاركة عميد كلية الآداب الدكتور ماهر المبيضين ، و مدير مكتب الشؤون الدولة الدكتور سيف النوايسة
وقدم النوايسة عرضاً علمياً أكاديمياً ترويجياً عن البرامج الأكاديمية المطروحة في جامعة مؤتة، مركزاً على ما تتمتع به الجامعة من مكانة علمية مرموقة من حيث الإنجازات والتصنيفات الدولية التي حصلت عليه الجامعة مؤخراً، وذلك بهدف استقطاب عدد من الطلبة الأتراك للدراسة في جامعة مؤتة في تخصصات مختلفة خاصة في برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها .
وعلى هامش اللقاء ثم عقد عدة لقاءات مع رؤساء الجامعة التركية تم فيها عرض تفصيلي عن الجامعة وبرامجها قدمه عميد كلية الآداب الدكتور ماهر المبيضين و مدير مكتب الشؤون الدولة الدكتور سيف النوايسة


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