الإعلام القطري متغنيا بالمنتخب الأردني: كتبوا تاريخا جديدا

وطنا اليوم:احتفل الإعلام الرياضي القطري وجميع الصحف الصادرة في قطر اليوم الأربعاء، بالإنجاز الرياضي غير المسبوق الذي حققه المنتخب الأردني لكرة القدم بفوزه التاريخي على منتخب كوريا الجنوبية مساء أمس.

وتغنّت الصحف القطرية بعناوين إبداعية وتغطيات تحليلية للمباراة خصصت لها صفحات عديدة ومساحات كبيرة، حيث وصفت المباراة بـ “الملحمة التاريخية”.

وقالت الراية، أكبر الصحف القطرية، في تغطيتها التي حملت عنوان “سوّوها النشامى.. صعقوا الكوري المدجج بالنجوم وطاروا للنهائي التاريخي” إن الأردن حقق فوزًا صاعقًا على كوريا الجنوبية على ملعب أحمد بن علي، ليبلغ المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وأضافت الراية أن المنتخب الأردني استحق الفوز؛ لأنه كان الأفضل والأخطر طوال دقائق المباراة التسعين، وتألق في صفوفه صاحبا الهدفين موسى التعمري، ويزن النعيمات، بفضل سرعة تحركاتهما وإبداعهما في المراوغات، منوهة باختيار التعمري كأفضل لاعب في المباراة.

كما أضافت أنه وعلى وقع هتافات الجمهور الأردني “العب يا أردن” و”يا أردن جينا من كل مدينة” بدأ النشامى المباراة بثقة عالية، حيث تبادل لاعبوه الكرة بسهولة، وأجبروا المنتخب الكوري على التراجع.

وأكدت الراية أن جماهير النشامى، صنعت ملحمة كبيرة باحتفالاتها أمس بوصول المنتخب الأردني إلى المُباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن صنع الحدث، وتفوّق بكل جدارةٍ واستحقاقٍ على المُنتخب الكوري أحد أبرز المُرشحين للفوز بالبطولة، وبات الطرف الأول في نهائي كأس آسيا قطر 2023 مُنتظرًا الفائز من مُباراة العنابي اليوم أمام المُنتخب الإيراني.

وأشارت إلى أن يوم أمس لم يكن يوما عاديًا للجماهير الأردنية في الدوحة، فبعد أن كتب النشامى تاريخًا جديدًا لكرة القدم الأردنية، بإنجاز استثنائي، جالت الجماهير الأردنية شوارع الدوحة، وصدى هُتافاتهم تعالى في كل مكان سواء في سوق واقف أو مدينة لوسيل أو الحي الثقافي (كتارا)، أو محطات مترو الدوحة وأنفاقه.

وقالت الراية، إن النشامى كتبوا تاريخا جديدًا، وأثبت لآسيا والعالم أنه رقْم صعب، والقادم أجمل بإذن الله، وكانت أرض الملعب شاهدةً أيضًا على الاحتفالات بين اللاعبين وجماهيرهم مع أغنية حيّوا النشامى في الملعب، وكان العَلَمُ الأردني حاضرًا، ورقص به اللاعبون تعبيرًا عن فرحتهم بالإنجاز غير المسبوق الذي حققوه في البطولة.

وتحت عنوان ” الأردني يواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب.. النشامى إلى لوسيل والشمشون إلى سيول” قالت صحيفة الشرق، إن المنتخب الأردني واصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب بعدما نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

وأضافت أنه بهذا الفوز، حقق النشامى السبق إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب لوسيل المونديالي السبت المقبل، في انتظار التحاق ثاني المنتخبات من مباراة العنابي وإيران اليوم، في حين ودع منتخب كوريا إلى سيول، ليواصل سلسلة إخفاقاته في تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ 64 عاما.

وأشارت إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حرص على تهنئة النشامى بالإنجاز التاريخي الذي تحقق على الملاعب القطرية، حيث قال في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة إكس: “من الريان إلى عمَّان… ألف مبروك للأشقاء في الأردن تأهل النشامى للدور النهائي.. والفال إن شاء الله لأبطالنا”.

وقالت الراية، إن منتخب الأردن، دخل اللقاء بكل قوة أملا في مباغتة الكوري الجنوبي عبر بعض الهجمات السريعة من الأطراف وفي العمق الدفاعي للشمشون، وفرض النشامى سيطرتهم على الكرة في معظم الوقت، مع بعض المحاولات التي هددوا خلالها مرمى الحارس الكوري جو هيون وو.

وأشارت الشرق إلى أن النشامى نجحوا في كسر توقعات الحاسوب الخارق، التابع لشركة “أوبتا” المتخصصة بالإحصاءات، الذي رشح منتخب كوريا الجنوبية للتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023؛ إذ حقق نسبة نجاح تقارب 60% من عمليات المحاكاة قبل المباراة خلال 90 دقيقة، مقابل 21.7% للأردن.

وأوضحت أنه وبحسب الحاسوب، فاز “محاربو التايغوك” بنسبة 55.9% من 10 آلاف محاكاة قبل المباراة خلال 90 دقيقة، في حين ظفر “النشامى” بما يزيد قليلا على 1 من كل 5 عمليات محاكاة قبل انطلاق المباراة (21.7%)، وهو الفريق الذي تحول من غير المرشح لتخطي دور المجموعات إلى أفضل 4 منتخبات في قارة آسيا.

وأشادت الشرق بتشجيع الجماهير الأردنية لمنتخبهم، وقالت، إن هذه الجماهير واصلت زحفها خلف المنتخب، وحرصت على تشجيعه بحماس منقطع النظير طيلة وقت المباراة، ما كان له الأثر الأكبر في تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز الغالي.

وأكدت أن الإقبال على تذاكر المباراة، كان كبيرا للغاية، حيث نفدت قبل يوم من المواجهة بعدما ارتفع سقف طموحاتِ الجماهيرِ الأردنيّة، خاصة أن الفريقَ قدَّمَ مُستوياتٍ مُميزةً طَوال البطولة وحقَّقَ نتائجَ رائعةً حتى مع أقوى المُنتخبات، منها التّعادل مع كوريا الجنوبيَّة في دور المجموعات، والفوز على العراق في ثُمن النهائي، وتخطّي عقبة طاجكستان الحصان الأسود في البطولة.

أما صحيفة الوطن، فقد أكدت في تغطيتها تحت عنوان “النشامى.. أفضل ابتسامة” أن المنتخب الأردني دخل تاريخ كأس آسيا من بابه الواسع، بعدما بلغ، المباراة النهائية من النسخة الحالية من البطولة القارية 2023، عقب فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

وقالت، إن منتخب النشامى واصل عروضه المبهرة في النسخة الحالية، ليضرب موعدا في المباراة النهائية على ملعب لوسيل، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني التي تجمع المنتخب القطري صاحب الأرض وحامل اللقب، مع نظيره الإيراني اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه لم يسبق للمنتخب الأردني أن بلغ المباراة النهائية، في حين كان أكبر إنجاز له قبل النسخة الحالية هو الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسختي 2004 في الصين و2011 في الدوحة، علما بأنه غادر النسخة الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019 من الدور ثمن النهائي؛ ليكون النشامى هم عنوان الابتسامة للشعب الأردني بعدما حققوه من إنجاز كبير.

وأكدت أن المنتخب الأردني صمد في الدقائق الأخيرة، واستبسل في الدفاع عن أهدافه، محافظا على انتصار تاريخي منحه بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية، وسط فرحة عارمة من الجماهير التي آزرت منتخب بلادها بشكل غير مسبوق.

وقالت صحيفة العرب في تغطيتها تحت عنوان ” الأردن يكتب التاريخ.. وكوريا تودع بالدموع” إن الأردن حقق فوزًا صاعقًا على كوريا الجنوبية ليبلغ المباراة النهائية لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأضافت أن الجماهير الأردنية والعربية، عاشت أمس، ليلة ولا ألف ليلة بعد الفوز التاريخي والتأهل للمباراة النهائية لكأس آسيا بعد الانتصار على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، موضحة أن الأفراح لم تكن في الأردن فحسب، ولكن في جميع أنحاء الوطن العربي من مسؤولي الأندية واللاعبين القدامى والجماهير، بعد أن أشادوا كثيراً بالفوز الرائع والروح العالية للنشامى الذين قهروا الشمشون ولم ينظروا للفوارق بين المنتخبين، وكتبوا التاريخ بالتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، وأيضا الفوز الأول على كوريا الجنوبية.