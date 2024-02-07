منح دراسية مقدمة من كوريا الجنوبية للأردنيين

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى البكالوريوس مقدمة من Gwangju Institute of Science & Technology / كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2024-2025 في تخصصات مختلفة (علوم الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الذكاء الاصطناعي) وغيرها من التخصصات.

شروط التقديم: حصول الطلبة المتقدمين على شهادة TOEFL، أو IELTS).

تغطي المنحة الدراسية:

(الرسوم الدراسية، تأمين طبي، وجبات طعام، راتب شهري، السكن، رحلة طيران لمرة واحدة فقط).

موعد التقديم: ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024

آلية التقديم: الدخول الى الموقع الالكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة

https://service.gist.ac.kr/admission/uniforeigner

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول الى الموقع الالكتروني للجامعة: www.gist.ac.kr/kr/intro.html

ملاحظات:

• يشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلا ل فترة التحاقه بالدراسة عن (3/4.5).

• يشترط على الطالب الالتزام “تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023”.