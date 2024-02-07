الاسواق الحرة الاردنية تجدد البيعة والولاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني عرش المملكة

وطنا اليوم-يتقدم رئيس مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن مجلس الادارة وكافة العاملين في الشركة بأسمـى آيات التهـاني والتبريكات إلى مقام

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله

بمناسـبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته العرش ملكاً على المملكة الأردنية الهاشميـة

“الذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة”

داعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته، ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً وسنداً لهذا الوطن وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني باليمن والخير والبركات.

نجدد البيعة والولاء.. 25 عاماً على العهد والوفاء