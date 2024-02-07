بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

أسرة عمان الاهلية تهنئ باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي

منذ ساعة واحدة
أسرة عمان الاهلية تهنئ باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
سائلين الله أن يعيد ذكرى هذه المناسبات على جلالته والأسرة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية وعلى الشعب الأردني بالخير والبركات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:21

لماذا هذا الحقد على الأردن

14:20

منح دراسية مقدمة من كوريا الجنوبية للأردنيين

14:16

الفوسفات تهنئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية

14:12

تزامناً مع انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر الأطراف (COP10) أحد مطوري الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ يهاجم منظمة الصحة ويصف بياناتها بالمضللة

14:08

الجيش العربي: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

13:29

الاسواق الحرة الاردنية تجدد البيعة والولاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني عرش المملكة

13:11

جامعة فيلادلفيا تهنئ باليوبيل الفضي ليوم الوفاء والبيعة

13:04

سامسونج تُعلن عن توفّر سلسلة Galaxy S24 في مختلف أسواق العالم

13:02

النواب يقر تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب .. والصفدي: لا يستهدف الإسلاميين

12:49

سرقت ملايين .. بلوغر شهيرة بقبضة الأمن المصري

12:40

ولي العهد في رسالة للملك: وقد عرفتُ فيك حب الوطن والانتماء إليه

12:33

إسرائيل وحزب الله .. صفقة جديدة تلوح في الأفق

وفيات
وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024