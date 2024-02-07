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جامعة فيلادلفيا تهنئ باليوبيل الفضي ليوم الوفاء والبيعة

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تهنئ باليوبيل الفضي ليوم الوفاء والبيعة

وطنا اليوم:الاستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا واعضاء الهيئتين الادارية والأكاديمية يرفعون الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين – حفظه الله وكلأه برعايته- اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاما على توليه سلطاته الدستورية، مقرونة بأعظم آيات الولاء والإخلاص للعرش الهاشمي المفدَى راجين لجلالته وللأسرة الهاشمية دوام العز والرفعة، سائلين الله ان يمد جلالته بموفور الصحة والعافية.
أدامكم الله سيدي ذخرا وسندا وناصرا للوطن الأبي وللأمتين العربية والإسلامية.


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