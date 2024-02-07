النواب يقر تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب .. والصفدي: لا يستهدف الإسلاميين

وطنا اليوم:نفى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن يكون مقترح تعديل قانون الانتخاب يستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي، او أي حزب آخر.

جاء حديث الصفدي ردا على النائب صالح العرموطي الذي اشار إلى تحليلات إعلامية تتحدث عن استهداف الإسلاميين بتعديل قانون الانتخاب، مطالبا الحكومة بالرد على هذه التقارير وتوضيح الاسباب الموجبة للرأي العام.

وكشف النائب ينال فريحات ان المذكرة النيابية المطالبة بتعديل قانون الانتخاب ومشروع تعديل قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة بناء على طلب مجلس النواب قد وقع عليها بعض الناوب دون معرفة تفاصيل هذا التعديل.

وقال فريحات خلال جلسة مجلس النواب:

سألت الكثير من الزملاء الموقعين على المذكرة وقالوا وقعنا ولكن لم نعرف تفاصيل هذا التعديل.

وأقر مجلس النواب اليوم الاربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، باغلبية ثلثي الحضور.

وجاء في تعديل المادة 49 من القانون:

يلغى نص البند (٤) من الفقرة ( أ ) من المادة (٤٩) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

٤ – على الرغم مما ورد في البند (۱) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند.