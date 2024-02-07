بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النواب يقر تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب .. والصفدي: لا يستهدف الإسلاميين

منذ ساعة واحدة
النواب يقر تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب .. والصفدي: لا يستهدف الإسلاميين

وطنا اليوم:نفى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن يكون مقترح تعديل قانون الانتخاب يستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي، او أي حزب آخر.
جاء حديث الصفدي ردا على النائب صالح العرموطي الذي اشار إلى تحليلات إعلامية تتحدث عن استهداف الإسلاميين بتعديل قانون الانتخاب، مطالبا الحكومة بالرد على هذه التقارير وتوضيح الاسباب الموجبة للرأي العام.
وكشف النائب ينال فريحات ان المذكرة النيابية المطالبة بتعديل قانون الانتخاب ومشروع تعديل قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة بناء على طلب مجلس النواب قد وقع عليها بعض الناوب دون معرفة تفاصيل هذا التعديل.
وقال فريحات خلال جلسة مجلس النواب:
سألت الكثير من الزملاء الموقعين على المذكرة وقالوا وقعنا ولكن لم نعرف تفاصيل هذا التعديل.
وأقر مجلس النواب اليوم الاربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، باغلبية ثلثي الحضور.

وجاء في تعديل المادة 49 من القانون:
يلغى نص البند (٤) من الفقرة ( أ ) من المادة (٤٩) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
٤ – على الرغم مما ورد في البند (۱) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

الجيش العربي: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

13:29

الاسواق الحرة الاردنية تجدد البيعة والولاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني عرش المملكة

13:17

أسرة عمان الاهلية تهنئ باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي

13:11

جامعة فيلادلفيا تهنئ باليوبيل الفضي ليوم الوفاء والبيعة

13:04

سامسونج تُعلن عن توفّر سلسلة Galaxy S24 في مختلف أسواق العالم

12:49

سرقت ملايين .. بلوغر شهيرة بقبضة الأمن المصري

12:40

ولي العهد في رسالة للملك: وقد عرفتُ فيك حب الوطن والانتماء إليه

12:33

إسرائيل وحزب الله .. صفقة جديدة تلوح في الأفق

12:33

نقابة الخدمات العامة تستذكر الإنجازات الوطنية وتهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك

12:22

نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية لاجتماع لبحث رد حماس

12:15

النواب يقرأون الفاتحة على روح النائب ذيابات والموظف بالمجلس عمران شنيكات

12:14

مجلس النواب يعرض فيديو للإنجازات طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك

وفيات
وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024