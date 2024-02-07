ولي العهد في رسالة للملك: وقد عرفتُ فيك حب الوطن والانتماء إليه

وطنا اليوم:اقتبس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من رسالة جده الملك الراحل الحسين بن طلال لوالده الملك عبدالله الثاني قوله: “وقد عرفتُ فيك حب الوطن والانتماء إليه”.

جاء ذلك في ذكرى يوم الوفاء والبيعة الذي يصادف اليوم الاربعاء، إذ نشر ولي العهد صورة عبر حسابه في الرسمي في انستغرام لجده الملك الراحل الحسين، ووالده الملك عبدالله الثاني، معلقا عليها “خمسة وعشرون عاما لم نحد عن العهد”.

واقتبس ولي العهد من رسالة جده إلى والده في 26 كانون الثاني 1999 ما يلي:

“وقد عرفتُ فيك -وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي- حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخْلص، ونكران الذات وحب الظهور، والعزيمة، وقوة الإرادة، وتوخّي الموضوعية، والاتزان، والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم، والعدل والمساواة بينهم، وتوقير كبيرهم، والرحمة بصغيرهم، والصفح عن مسيئهم حيثما كان مجالٌ للصفح، وكرم النفس والخلق، والحزم عندما يستقر الرأي على القرار، ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات.”

من رسالة جدي المغفور له جلالة الملك الحسين إلى جلالة الملك عبدالله (ولي العهد آنذاك)

26 كانون الثاني 1999