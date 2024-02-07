نقابة الخدمات العامة تستذكر الإنجازات الوطنية وتهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك

وطنا اليوم – قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، إن اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية؛ مناسبة عزيزة ومحطة وطنية في مسيرة بناء الدولة الأردنية ورحلة تشييد الوطن، مقدماً، في الوقت ذاته، أحر التهاني وأطيب التبريكات لمقام جلالة الملك المعظم وابناء الأسرة الهاشمية والأردنية، وعمال النقابة بهذه المناسبة.

وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، ” في هذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر وإكبار ما تحقق من نهضة وتقدم على مستوى الوطن، شمل جميع المجالات والقطاعات التنموية والاقتصادية، خلال ربع قرن من الزمن خلال تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية ليكون حاديا للركب وقائدا لمسيرة بناء الوطن وضامناً وموجهاً لعملية التحديث والاصلاح ضمن مسيرة ممتدة من البناء والعطاء، وصدق الانتماء لثرى الأردن الطهور”.

وتابع أبو مرجوب، هذه الحقبة من عمر الوطن تشهد على ما تحقق من إنجازات وطنية متنوعة، وتقدم وتطوير في شتى المجالات وعبر سنوات مضت، تجلت فيها العزيمة والإرادة، وتوافقت فيها إرادة الشعب مع القيادة الهاشمية التي قادت رحلة بناء الوطن وتعزيز مكانته على مختلف الصعد والمستويات محلياً واقليمياً ودولياُ.

وأكد أبو مرجوب، على أهمية التوجيهات الملكية السامية ودورها في النهوض بواقع عمال الوطن وتحسين أوضاعهم، والارتقاء بواقعهم الإجتماعي والمعيشي والإقتصادي، وتعزيز قدرات الإقتصاد الوطني لخلق المزيد من فرص العمل والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى أنّ الإهتمام الملكي بعمال الوطن دائم، بوصفهم رأس المال البشري، والمورد الأهم في نهضة الوطن، وذلك من أجل مواصلة مسيرة البناء والتحديث، وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى حياتهم.

ولفت أبو مرجوب، إلى أنّ الأردن وبفضل حكمة القيادة الهاشمية، وقدرتها على تجاوز المعيقات والصعاب، تمكن من العبور بالوطن إلى بر الأمان، وتجاوز التحديات الكبيرة التي فرضتها أزمات الإقليم والأحداث الطارئة والمستجدات الدولية، مثمناً، الجهود والمواقف الوطنية، بقيادة جلالته، والتي بدأت منذ بدء العدوان الغاشم على الأهل والأشقاء في قطاع غزة، ودعم صمودهم في مواجهة آلة البطش الإسرائيلي التي ترتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني الصامد.

وضمن ذات السياق، أشار أبو مرجوب إلى أنّ المواقف الملكية حول الحرب في غزة؛ تعكس مواقف الأردن القوية والثابتة، من خلال الحراك الدولي الذي يقوده جلالته للمطالبة بوقف فوري للحرب العدوانية على غزة، ورفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والمستدامة إلى الأهل في غزة، حيث كان الأردن أول من كسر الحصار من خلال انزالات جوية للقوات المسلحة، في صورة بطولية تؤكد رسالة الأردن الداعم وجهوده في دعم وإسناد صمود الأشقاء في قطاع غزة.

من جهة أخرى، أوضح أبومرجوب أن إطلاق رؤية التحديث الإقتصادي، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، ومن شأنها تحقيق قفزات نوعية بالإقتصاد الوطني بهدف توليد فرص تشغيل جديدة تستوعب المتعطلين عن العمل، والداخلين الجدد إلى سوق العمل من شريحة الشباب.

وتابع ابو مرجوب، لقد شهدت القطاعات العمالية، سيما المنضوية تحت مظلة النقابة، تطوراً كبيرة ونقلة نوعية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على عجلة الإقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أن نقابة الخدمات العامة وجميع العمال الذين تمثلهم يجددون ولائهم للقيادة وانتمائهم للوطن بهذه المناسبة العزيزة، ويؤكدون وقفوفهم خلف القيادة الهاشمية لمواصلة مسيرة بناء الوطن ورفعتة والإرتقاء به.