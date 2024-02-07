النواب يقرأون الفاتحة على روح النائب ذيابات والموظف بالمجلس عمران شنيكات

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، فقدنا قبل أيام، الزميل العزيز النائب عبد السلام الذيابات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركاً في نفوسنا ألماً وحزناً، حيث كان مثالا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والعمل لصالح وخير أبناء شعبنا العزيز.

وتابع الصفدي: اتقدم باسمكم جميعاً بأحر التعازي لذوي الفقيد الغالي، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأدعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وعلى روح الموظف لدى الأمانة العامة لمجلس النواب عمران شنيكات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، ونتقدم لأهله وذويه الكرام بأحر التعازي والمواساة.