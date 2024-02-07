مجلس النواب يعرض فيديو للإنجازات طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك

وطنا اليوم:عرض مجلس النواب في مستهل جلسته اليوم الأربعاء، فيديو يتضمن أهم إنجازات البرلمان طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.

وتضمن الفيديو مضامين خطابات العرش السامي طيلة خمسة وعشرين عاماً، وأهم المحاور التي وجه جلالة الملك الحكومات إلى العمل بها، كما تضمن الانجازات والتطورات التي شهدتها المجالس النيابية بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية، وكذلك عدد القوانين التي أقرها كل برلمان وأهم المحطات التي واكبها.