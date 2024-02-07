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أخر المستجدات
14:46
بنك الإسكان يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى” بمبلغ 150 ألف دينار
14:44
بيت التصدير الأردني يعلن بدء استقبال طلبات الانتساب لنادي بيت التصدير مع مجموعة حصرية من الامتيازات للمنتسبين
14:42
أحد مطوري الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ يهاجم منظمة الصحة ويصف بياناتها بالمضللة
14:37
أورانج الأردن تغير اسم الشبكة لـ (النشامى،Nashama)
14:28
الإتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم الأردن في استضافة اللاجئين
14:23
ورشة متقدمة في التمكين وبناء القدرات في كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية
14:21
لماذا هذا الحقد على الأردن
14:20
منح دراسية مقدمة من كوريا الجنوبية للأردنيين
14:16
الفوسفات تهنئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية
14:12
تزامناً مع انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر الأطراف (COP10) أحد مطوري الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ يهاجم منظمة الصحة ويصف بياناتها بالمضللة
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جامعات
جامعة البترا تهنئ الملك باليوبيل الفضي
منذ 3 ساعات
وطنا اليوم:جامعة البترا تهنئ الملك باليوبيل الفضي
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24 ساعة
14:46
بنك الإسكان يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى” بمبلغ 150 ألف دينار
14:44
بيت التصدير الأردني يعلن بدء استقبال طلبات الانتساب لنادي بيت التصدير مع مجموعة حصرية من الامتيازات للمنتسبين
14:42
أحد مطوري الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ يهاجم منظمة الصحة ويصف بياناتها بالمضللة
14:37
أورانج الأردن تغير اسم الشبكة لـ (النشامى،Nashama)
14:28
الإتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم الأردن في استضافة اللاجئين
14:23
ورشة متقدمة في التمكين وبناء القدرات في كلية طب الاسنان في الجامعة الهاشمية
14:21
لماذا هذا الحقد على الأردن
14:20
منح دراسية مقدمة من كوريا الجنوبية للأردنيين
14:16
الفوسفات تهنئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية
14:12
تزامناً مع انعقاد النسخة العاشرة من مؤتمر الأطراف (COP10) أحد مطوري الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ يهاجم منظمة الصحة ويصف بياناتها بالمضللة
14:08
الجيش العربي: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية
13:29
الاسواق الحرة الاردنية تجدد البيعة والولاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني عرش المملكة
وفيات
وطنا نيوز
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن