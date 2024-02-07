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جامعة البترا تهنئ الملك باليوبيل الفضي

منذ 3 ساعات
جامعة البترا تهنئ الملك باليوبيل الفضي

وطنا اليوم:جامعة البترا تهنئ الملك باليوبيل الفضي


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