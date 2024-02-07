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زين تهنئ الملك باليوبيل الفضي

منذ 3 ثواني
زين تهنئ الملك باليوبيل الفضي

وطنا اليوم:بمشاعر الفخر والاعتزاز وتجديداً لعهد المحبة والوفاء؛ ترفع شركة زين الأردن ممثَّلَة بإدارتها وكافة موظفيها أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولّي جلالته سلطاته الدستورية، مجدّدين عهد الولاء وبيعة الشرفاء، وصادق الانتماء لأردننا الحبيب وقيادته الهاشمية الحكيمة، لمواصلة مسيرة البناء بسواعد نشامى هذا الوطن، داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويبارك خطاه لرفعة هذا الوطن العزيز الشامخ، وأن يديمه ذخراً وفخراً للأردن، وسنداً وعِزّاً للأمة.

 

https://www.facebook.com/reel/2633137440220440


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