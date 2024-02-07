مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا والاكاديمية التقنية للتدريب المهني

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا بحضور كل من نائب الرئيس الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي والأستاذ الدكتور محمد بني يونس عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا والسيد سفيان النوافلة مدير العلاقات العامة ومركز الاستشارات وخدمة المجتمع وفداً من الاكاديمية التقنية للتدريب المهني شمل كل من المهندس احمد عقل مدير عام الاكاديمية والسيد مازن الملاح مدير العلاقات العامة في الاكاديمية والمهندسة ذكرى المومني مدير الجودة وتطوير الاعمال.

تخلل اللقاء شرحاً تفصيلياً حول نشأة وتطوير الاكاديمية والبرامج والاعتمادات التقنية التي حصلت عليها في تدريب المدربين وتحديث البرامج والمناهج الخاصة في المجالات التقنية.

حيث ثمن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدور الذي تقوم به الاكاديمية لما له من اثر في إعادة تأهيل وتدريب الطلبة والراغبين من المجتمع المحلي في الانخراط في هذه البرامج التقنية والمهنية وفقاً لسوق العمل تزامناً مع تطلعات ورؤية الجامعة ورسالتها في تأهيل وتعزيز الجانب النظري مقترناً بالجانب العملي لرفد سوق العمل بحاجته من تلك الكفاءات وفقا لبرامج معدّة مسبقا ومدروسة.

اختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا والأكاديمية التقنية للتدريب المهني تمهيداً لوضع خطة عمل مشتركة من شأنها رفع سوية طلبتنا ومنتسبي الدورات من أبناء وطنا الحبيب.