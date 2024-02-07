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رئيس الوزراء يعمِّم باعتماد شعار اليوبيل الفضِّي بجميع المراسلات الرَّسميَّة

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء يعمِّم باعتماد شعار اليوبيل الفضِّي بجميع المراسلات الرَّسميَّة

وطنا اليوم:بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تولِّي جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين سُلُطاته الدِّستوريَّة، عمَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة، والمؤسَّسات الرسميَّة العامَّة، والمؤسَّسات العامَّة، والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة باعتماد شعار “اليوبيل الفضِّي” واستخدامه في جميع المخاطبات والمراسلات الرَّسميَّة.
وحدَّد التَّعميم موعد استخدام شعار اليوبيل الفضِّي” اعتباراً من اليوم الموافق للسَّابع من شباط 2024م، وحتَّى نهاية العام الجاري، وبحسب التَّعليمات التي حدَّدها الدِّيوان الملكي الهاشمي العامر.
وأُطلِق، اليوم الأربعاء، الشِّعار الرَّسمي لليوبيل الفضِّي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني؛ احتفاءً بالذِّكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، وتسلُّمه سُلُطاته الدِّستوريَّة.


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