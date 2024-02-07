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ضباب كثيف بهذه المناطق في الأردن

منذ ساعة واحدة
ضباب كثيف بهذه المناطق في الأردن

وطنا اليوم:حذر موقع طقس العرب الإقليمي من تشكل كثيف للضباب يعيق مدى الرؤية بعدة أحياء في عمان.
وتشير صور الأقمار الصناعية، إلى تشكل ضباب كثيف يغطي معظم مناطق المملكة وأرجاء واسعة من العاصمة عمّان
ونبه طقس العرب السائقين ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة نتيجة إنعدام أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
ورجح طقس العرب أن ينقشع الضباب، خلال الساعات القادمة، ويتحول الطقس إلى غالباً مُشمس ومُستقر، مع ارتفاع على درجات الحرارة مُقارنة عما كانت عليه في الأيام الماضية.
وتوقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن يعود الطقس للاستقرار بشكلٍ عام في الأردن اعتباراً من ساعات نهار الأربعاء، بعد نحو 15 يوماً من التقلبات الجوية والأمطار ودرجات الحرارة المُنخفضة.
وأضاف أنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في مختلف المناطق في ساعات نهار الأربعاء، لتصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً في أغلب المناطق، وتظهر كميات متفرقة من السحب بين الحين والآخر.


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