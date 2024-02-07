قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مواقع في حمص

وطنا اليوم:قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء عدة مواقع في مدينة حمص وريفها وسط سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). ونقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع، منها مواقع تابعة لجيش النظام السوري وقاعدة جوية في المنطقة.

وذكرت وكالة سانا السورية الرسمية، عن بيان لوزارة الدفاع السورية، أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها”.

وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ دون تقديم تفاصيل عن الأهداف التي تم ضربها، وأكد مقتل وإصابة عدد من المدنيين. في حين أشارت مصادر حقوقية إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 مدنيين هم رجل وامرأة وطفل.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري لقطات لسيارات إسعاف وهي تهرع إلى موقع الهجوم حيث ظهر حطام وأنقاض مبنى مستهدف.

وقال مصدر في المخابرات العسكرية السورية مطلع على الأمر لوكالة رويترز إن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع للجيش السوري على أطراف حمص.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص.

وصعدت إسرائيل هجماتها على أهداف تابعة لفصائل متحالفة مع إيران في سوريا منذ معركة طوفان الأقصى والحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، واستهدفت أيضا الدفاعات الجوية لجيش النظام السوري.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب التي اندلعت شرارتها عام 2011 إثر ثورة شعبية كبيرة طالبت بإسقاط النظام وتصدى لها بالقوة والعنف، مما حولها لمعارك دامية خلفت مئات آلاف القتلى ودمارا كبيرا وتشريد ونزوح أكثر من نصف سكان البلاد.

ويسيطر الآن مقاتلو فصائل مرتبطة مع إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال غرب سوريا وفي مناطق عدة حول العاصمة دمشق.