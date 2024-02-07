بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مواقع في حمص

منذ ساعة واحدة
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مواقع في حمص

وطنا اليوم:قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء عدة مواقع في مدينة حمص وريفها وسط سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). ونقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع، منها مواقع تابعة لجيش النظام السوري وقاعدة جوية في المنطقة.
وذكرت وكالة سانا السورية الرسمية، عن بيان لوزارة الدفاع السورية، أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها”.
وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ دون تقديم تفاصيل عن الأهداف التي تم ضربها، وأكد مقتل وإصابة عدد من المدنيين. في حين أشارت مصادر حقوقية إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 مدنيين هم رجل وامرأة وطفل.
وعرض التلفزيون الرسمي السوري لقطات لسيارات إسعاف وهي تهرع إلى موقع الهجوم حيث ظهر حطام وأنقاض مبنى مستهدف.
وقال مصدر في المخابرات العسكرية السورية مطلع على الأمر لوكالة رويترز إن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع للجيش السوري على أطراف حمص.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص.
وصعدت إسرائيل هجماتها على أهداف تابعة لفصائل متحالفة مع إيران في سوريا منذ معركة طوفان الأقصى والحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، واستهدفت أيضا الدفاعات الجوية لجيش النظام السوري.
وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب التي اندلعت شرارتها عام 2011 إثر ثورة شعبية كبيرة طالبت بإسقاط النظام وتصدى لها بالقوة والعنف، مما حولها لمعارك دامية خلفت مئات آلاف القتلى ودمارا كبيرا وتشريد ونزوح أكثر من نصف سكان البلاد.
ويسيطر الآن مقاتلو فصائل مرتبطة مع إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال غرب سوريا وفي مناطق عدة حول العاصمة دمشق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:53

بعد محاولات البيت الأبيض منعه .. تاكر كارلسون سيقابل بوتين

10:42

الدردور تؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الذيابات

10:39

ظهور شخص في عمان يدعي أنه المهدي المنتظر

10:32

وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024

10:08

مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا والاكاديمية التقنية للتدريب المهني

10:03

رئيس الوزراء يعمِّم باعتماد شعار اليوبيل الفضِّي بجميع المراسلات الرَّسميَّة

09:58

أمنية تحتفل بالنشامى وتهديهم 50 ألف دينار احتفاءً بالإنجاز التاريخي

09:53

ضباب كثيف بهذه المناطق في الأردن

09:37

رئيس الشاباك يجتمع مع حسين الشيخ لمنع التصعيد بالضفة

09:29

السعودية: لا علاقات مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

09:24

الاحتلال يقتحم طولكرم وجنين ويشتبك مع مقاومين ويجرف شوارع ومنشآت

09:19

إطلاق شعار اليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني

وفيات
وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024