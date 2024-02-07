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إطلاق شعار اليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني

منذ ساعة واحدة
إطلاق شعار اليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم:أُطلق، اليوم الأربعاء، الشعار الرسمي لليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية.
ويمثل الشعار مزيجا من الأناقة الكلاسيكية والبساطة الحديثة، الذي حققته المملكة خلال 25 عاما عبر المواءمة بين التقاليد الأصيلة والريادة والابتكار.
ويرمز إلى الانسجام بين اعتناق قيم الماضي والانفتاح على المستقبل الواعد ومضي الأردن نحو المزيد من التقدم، مرتكزا على التزام جلالته الثابت وتفانيه في خدمة الوطن والشعب.
والشعار المستوحى من الرموز الملكية وتوقيع جلالة الملك عبدالله الثاني، تتلخص فلسفة تصميمه بـ “البساطة على نطاق ملكي”، ويجمع بين التاج الملكي ورقم 25.

لتحميل الشعار.. https://rhc.jo/ar/jubilee/logo


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