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رحلات طيران خاصة لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس آسيا

منذ ساعة واحدة
رحلات طيران خاصة لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس آسيا

وطنا اليوم:بدأت الجماهير الأردنية تتدفق إلى قطر، لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام يوم السبت المقبل.
وبدأت شركات طيران بترتيب تسيير رحلات خاصة من عمان إلى الدوحة، بحيث تصل الرحلات من الأردن إلى قطر صباح السبت وتعود في اليوم نفسه ليلا.
وأكد المسؤول عن تنظيم وترتيب هذه الرحلات محمود سليمان، عن البدء باستقبال الراغبين بالسفر إلى قطر لتأمين كل الاحتياجات من اجل ضمان إنجاح هذه الخطوة الهادفة إلى دعم ومساند المنتخب في مباراته التاريخية والنهائية في كأس آسيا، والتي يصل إليها المنتخب لأول مرة في تاريخه.
وأشار سليمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الجماهير الأردنية الراغبة بالسفر إلى الدوحة لدعم منتخب النشامى، ما يؤكد توق الجمهور لإحراز لقب البطولة.
وكانت الجماهير تدفقت في الأيام الأخيرة إلى الدوحة لدعم منتخب النشامى، وظهر ذلك بوضوح في مدرجات الملاعب وسوق واقف بالدوحة الذي ازدان بالرايات الأردنية.


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