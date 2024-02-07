النشامى: لقد افرحتمونا

الدكتور عدنان الطوباسي

سجل منتخبنا الوطني لكرة القدم انجازاً رائعاً على المستوى الآسيوي عندما دك الشباك الكورية بهدفين من أجمل الأهداف وأحلاها..

لقد أفرحنا هذا المنتخب المتألق وقدم أروع المباريات بجماعية الأداء والإحساس بالمسؤولية والحماس غير المحدود والعطاء الذي لا ينسى.

كل التحيات لكل نجوم منتخبنا الوطني الذين كانوا على قدر المسؤولية والإنجاز التاريخي الذي سكن في كل البيوت الأردنية والعربية.

انه إنجاز وفخر وإبداع لهذا المدرب المغربي الصامت الذي حقق أول إنجاز للأردن بالوصول الى النهائي وحق له ان يبتسم طويلاً..

مبروك للوطن هذا الإنجاز ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعود منتخبنا الوطني حاملاً الكأس من دوحة الخليج التي احتضنت كأس آسيا بأجمل وأروع الترتيبات وأملنا أن نفرح أيضاً بوصول المنتخب القطري الى نهاية هذه البطولة الأحلى..ولكل مجتهد نصيب.